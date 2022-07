Indican que obra estaría provocando el problema.



Los vecinos ubicados en la zona de Padres Agustinos, llamado así por su cercanía al centro recreacional de los sacerdotes agustinos en Iquitos, en el distrito de San Juan Bautista, dónde se ejecuta una obra por parte del Gobierno Regional, denunciaron la falta de agua potable que se registra hace más de un mes.

De acuerdo a los vecinos, el problema fue provocado por la empresa encargada de la construcción de la vía Los Padres Agustinos, quienes cortaron una tubería madre de Sedaloreto durante sus excavaciones. La cual no pudo ser reparada hasta el momento, causando malestar en los vecinos.

“El agua perdió presión, por eso no llega hasta nuestras casas. Esto ya lleva un mes y nadie se hace cargo de brindar una solución. Sedaloreto indicó que se harían cargo, pero hasta momento no vemos ningún resultado y más bien tenemos que estar juntando agua de donde encontremos”, declaró una de las moradoras.

El agua potable escurre sobre la calle y dificulta el tránsito vehícular, complicando el ingreso a varios ciudadanos quienes no pueden ingresar hasta sus casas. Los moradores aseguraron que tomarían acciones más radicales en caso el problema no sea solucionado el fin de semana. (D.Rengifo)