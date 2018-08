Ante la inseguridad que ronda por este lugar

Los vecinos que viven en los módulos de la residencial La Pedrera ubicada en el distrito de San Juan, vienen exigiendo a las autoridades que haya más seguridad y rondas policiales por este sector.

Indicaron que se siente inseguros, debido a que los terrenos descampados qué hay en la parte posterior de esta Residencial, es una zona por donde ingresan personas de mal y vivir que llegan hasta la zona de Pucayacu para consumir estupefacientes.

Es así que luego de estar por este lugar, trepan los muros e ingresan a las viviendas cuando ven que no hay nadie en dichos módulos.

Los propietarios de estas viviendas señalaron que solo en dos semanas se han llevado televisores, mesas de plásticos y otras cosas de valor.

Los vecinos además exigieron a la empresa que levanten los muros más altos, y que terminen de construir el cerco perimétrico, para evitar que estos sujetos ingresen y hagan de las suyas en estos módulos.

“Después de lo ocurrido la semana pasada con balacera incluida, esperamos que la policía tome cartas en el asunto y de una vez por todas hagan el patrullaje respectivo por este lugar, que se ha vuelto peligroso, no solamente para nosotros, sino también para los vecinos que viven por las calles Independencia, pasaje la Marina y toda esta zona, que está a solo una cuadra del aeropuerto”, sostuvo un vecino del lugar.

(C. Ampuero)