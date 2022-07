Jóvenes consumen estupefacientes en el exterior de las viviendas y negocios desde tempranas horas del día.



La calle Raymondi, vía en donde se lleva a cabo la obra “Alameda Monumental”, hoy luce invadida de jóvenes consumidores de estupefacientes y personas de mal vivir, quienes atentan contra la tranquilidad y seguridad de más de 100 vecinos y empresarios de la zona.

De acuerdo a los vecinos, estas personas de mal vivir merodean la zona durante las 24 horas del día, y el olor a estupefacientes puede sentirse incluso desde tempranas horas de la mañana, sobre todo en la intersección con la calle Nauta.

“Al gobierno regional y a la empresa no les importa nada, solo les importa su juego, porque es un juego lo que hacen, sin importar los intereses de las personas que trabajamos acá. Hace unos meses intentaron robar mi local y lo mismo sucedió con el restaurante Cheff Maggy”, declaró uno de los empresarios de la calle Raymondi.

Del mismo modo, señaló que se ha vuelto común encontrar a jóvenes consumiendo sustancias tóxicas en la entrada de su local, hecho que ahuyenta a su clientela y le genera gran desconfianza al momento de salir o ingresar. “Al no tener una vigilancia continua, esta zona se convirtió en el ambiente adecuado para delinquir, pues lo toman como una zona abandonada”, puntualizó.

Asimismo, según otra vecina del sector, este sector antes era bastante seguro, sobre todo por su ubicación céntrica y turística, ya que se encuentran tres hoteles y múltiples restaurantes. Sin embargo, hoy ya no se siente segura ni siquiera al caminar por las calles.

“En cualquier momento me pueden arranchar la cartera o asaltar. Siento mucho miedo al salir de mi casa, porque hasta en mi vereda encuentro a estas personas consumiendo drogas”, manifestó.

Y es que no es un dato ajeno que desde que empezó la obra de la “Alameda Monumental” muchos negocios tuvieron que cerrar debido a la falta de clientela, que, en gran parte se vio ahuyentada por la gran inseguridad de la zona. Además, reclaman que en ningún momento las autoridades tomaron acciones para garantizar a los vecinos condiciones dignas para continuar con sus actividades comerciales.

En ese contexto, Diario La Región se puso en comunicación con el mayor PNP Jesús Pandal Rojas, gerente de Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial de Maynas, quien lamentó que se trata de un problema social y estructural, pues si bien estos jóvenes y personas de mal vivir en ocasiones son detenidas, salen en libertad en cuestión de pocas horas.

“En la comisaria, a estos jóvenes les pasan control de identidad y los vuelven a soltar porque no hay un centro de reclusión en donde pueden ser internados ni consumidores ni orates”, manifestó el funcionario.

Pandal Rojas indicó que el Serenazgo no cuenta con personal suficiente para realizar una vigilancia permanente en la zona, por lo que otras instituciones también deben tomar protagonismo. “Tenemos presencia itinerante de personal de Serenazgo, pero no podemos plantar personal determinado en ese punto porque no tenemos esa capacidad”, afirmó.

Ante ello, los vecinos y vecinas de la calle Raymondi piden a las autoridades hacer respetar los espacios públicos, y a la Policía Nacional hacerse presente en la zona para una vigilancia permanente. Mientras tanto, los lugareños no pueden realizar sus actividades del día a día con normalidad y temen por su integridad al desplazarse por sus propias veredas.