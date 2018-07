Llevan más de 6 meses esperando se concluyan la construcción de su pista que dejaron paralizado.

Vecinos de la calle Loreto cuadra 3 se reunieron con la congresista Patricia Donayre a quien le mostraron su disconformidad con la obra que hace 6 meses se venia ejecutando en esta calle, la cual ha quedado abandonada con arboles de la berma central que fueron cortados, luego que algunos se derrumbaran, las veredas a diario se vienen derrumbando producto de la erosión ocasionado por la pista que falta construir, los postes de alumbrado público se encuentran a punto de caer es decir, este lugar es completamente peligroso para los vecinos de la zona y para quienes transitan por el lugar.

A este alarmante problema, se suma los diferentes negocios que vienen siendo afectados, los cuales han sumado considerables números en perdidas, es por eso que vecinos y empresarios se reunieron con la congresista, quien también mostró su preocupación y se comprometió a usar sus buenos oficios para interceder frente a las autoridades competentes y se solucione de una vez por todas este problema.

Se sabe que la empresa contratista ha generado conflictos presupuestales a la Municipalidad Provincial de Maynas, quienes habrían solicitado pagos no sustentados los cuales no fueron aceptados por Maynas. Al respecto los representantes del municipio han manifestado que se viene resguardando el presupuesto de la obra y que no van a ceder al aprovechamiento de la empresa por la importancia de la obra, para el día de hoy el municipio de Maynas tiene programado entrar a la calle Loreto a realizar trabajos de limpieza y sacar la basura que se viene acumulando.