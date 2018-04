Se mostraron indignados porque ningún funcionario se acercó a conversar con ellos.

Cansados de falsas promesas, vecinos del AH Héroes del Cenepa, ubicado en el distrito de San Juan, salieron a las calles para protagonizar una protesta.

Los manifestantes para hacer sentir su malestar, quemaron llantas y bloquearon con basura la cuadra 27 de la avenida La Participación, provocando el congestionamiento vehicular y el malestar entre sus conductores.

Como es de conocimiento, el día de ayer los vecinos de este lugar hicieron un llamado a los funcionarios del municipio de San Juan para que acudan a este sector y vean in situ el mal estado que se encuentran sus calles.

Fue así que a través de una conversación telefónica, los funcionarios se comprometieron ir hasta el lugar y conversar con cada uno de ellos; sin embargo, esto nunca sucedió y fue esta situación que provocó la protesta con el bloqueo de la avenida.

Algunos moradores se encadenaron, otros, en cambio, llevaron ollas y bandejas para arengar en contra de la autoridad edil del distrito de San Juan.

“Hemos tenido que salir hasta la pista para hacer sentir nuestra voz de protesta, no es posible que por más de 25 años las autoridades de turno nos sigan engañando, no es posible que en pleno Siglo XXI, vivamos en medio de un lodazal, que no podamos salir ni entrar con nuestros vehículos porque la calle es intransitable. Y lo que más nos molesta, es que se comprometan públicamente a conversar con nosotros, los vecinos esperando que lleguen los funcionarios de San Juan, para que nunca se hagan presentes. Esto es lo que molestó a cada uno de los vecinos y por eso salieron a protestar en la avenida La Participación. Esto solo es una medida preventiva, si no tenemos solución a nuestros reclamos, vamos a radicalizar nuestra medida de lucha”, sostuvo Samuel Flores, vecino del lugar.

(C. Ampuero)