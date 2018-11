Cansados de tantos robos y asaltos

Están decididos a todo. Moradores que viven por inmediaciones de la calle Independencia en el asentamiento humano “Secada Vignetta”, distrito de San Juan Bautista, mostraron su malestar por los constantes robos de que son víctimas y amenazaron con invadir los terrenos de CORPAC, lugar donde se concentran las personas de mal vivir para delinquir.

Hace unas semanas un sujeto fue capturado por una turba de vecinos, los mismos quienes aplicaron la justicia popular, luego le emntregaron a la policía y a las dos horas ya estaba libre.

Este mismo sujeto fue nuevamente visto por los moradores de este sector, entrando a los terrenos abandonados de CORPAC, para que otra vez vuelva a robar en las viviendas que hay por este lugar.

Es por ello que los vecinos señalaron que no hay otra medida más que invadir este predio que está abandonado cerca de 40 años, que nunca ha sido ocupado y que se ha convertido en un lugar perfecto para estas personas de mal vivir, que lo único que hacen es delinquir y poner en vilo a las familias de esta zona.

“No hay más vuelta que dar, si no hay una solución por parte de las autoridades de San Juan, ni por los responsables de CORPAC, estamos dispuestos a tomar esta acción radical, estamos dispuestos a apoyar a las familias que no tienen terreno y que vengan a ocupar este predio, que lo único que ha hecho es camuflar a ladrones para que vengan a hacer de las suyas en esta parte de la ciudad”, sostuvo un vecino. (C. Ampuero)