Por falta de recojo de basura en la zona oeste del distrito de Iquitos

Los disgustados vecinos del distrito de Iquitos que viven por la zona oeste, amenazaron con llevar bolsas de basura a botar en la casa del alcalde de Maynas Francisco Sanjurjo Dávila, por la falta de recojo de residuos sólidos de sus calles.

“Ya son tres días que no recogen la basura. Está afectando por los malos olores y la presencia de moscas que puede traer enfermedades. Estamos preocupados los vecinos, no sabemos que vamos a hacer. Al municipio no le importa, porque no tienen basura frente a sus casas. Lo que vamos a hacer es ir a dejar basura en la casa de (Francisco) Sanjurjo, como ya va a salir, parece que ya no le importa” refirió un disgustado ciudadano. La acumulación de basura se presenta en las esquinas o berma central de transitadas calles de los distritos de Iquitos, San Juan Bautista, Belén y Punchana, en algunos casos desde hace siete o tres días, según denunciaron los vecinos en cada distrito.

De acuerdo con los ciudadanos afectados, los residuos sólidos acumulados se producen por ciudadanos de asentamientos humanos que llevan sus bolsas de basura hasta las avenidas principales porque las compactadoras encargadas del recojo no ingresan a sus calles.

“La gente que vive alrededor de las avenidas, saca su basura a la vía principal porque el carro recolector no pasa por sus calles, son angostas, intransitables o simplemente no está en sus rutas. Por eso hay problemas aquí, por una mala administración en las municipalidades” refirió otro vecino.

Entre las calles más afectadas se encontraron las avenidas Navarro Cauper, avenida Augusto Freyre, calle Putumayo, calle Calvo de Araujo, calle Abtao y calle Mariscal Cáceres en el distrito de Iquitos, las avenidas 28 de Julio y La Marina en el distrito de Punchana, jirón Próspero, calle Arica y avenida Participación en el distrito de Belén, y la avenida José Abelardo Quiñones en el distrito de San Juan Bautista.

En algunos casos, los vecinos decidieron quemar la basura para reducir la cantidad que estaba acumulada frente a sus casas o en la esquina de su calle, generando mayor contaminación, así ocurrió en alrededor de la plaza San Antonio en el distrito de Iquitos.

Funcionarios de la oficina de imagen institucional de la Municipalidad Provincial de Maynas, manifestaron que dos compactadoras se encuentran fuera de servicio y solo se presenta problemas con recojo de residuos sólidos en la ruta siete, que corresponde a las calles Putumayo, San Antonio, Pebas, Loreto, entre otras calles. (K. Rodríguez)