Por contrataciones para la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales.



Contrataciones menores o iguales a ocho (8) UIT que no cumplieron su finalidad pública. Monto objeto del servicio: s/ 143,721.00.

Irregularidades advertidas: La entidad sin previamente haber elaborado un expediente técnico efectuó contrataciones de bienes y servicios por montos menores a ocho (8) uit, para el equipamiento y servicio de obras civiles, para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del cite productivo Maynas, contrataciones que no fueron agrupadas, a fin de evadir la convocatoria del respectivo procedimiento de selección y, que, posteriormente no cumplieron su finalidad, al haber sido desestimadas durante la ejecución de las obras complementarias, ocasionando así, un perjuicio económico por s/ 145 585,42.

Recomendaciones: al director ejecutivo del instituto tecnológico de la producción, poner a conocimiento del presente informe a la procuraduría pública del ministerio de la producción, para que inicie las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente informe de control específico.

Personas comprendidas en los hechos, con responsabilidad civil; César Murillo Benavides, Emilio Licapa Escobedo, Leonardo Pedro Acuña Ulloa, Gian Carlo Alberto Flores Cáceres y Eduardo Vargas Pacheco.