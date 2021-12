Muestras se encuentran en el INS y confirmación se daría en los próximos días.

La sub directora de la Dirección Regional de Salud de Loreto (DIRESA Loreto), Clara Bustamante, comentó que existe la sospecha desde el sector salud que la variante Ómicron de la Covid-19 ya presente casos en el territorio regional.

De acuerdo con las declaraciones de la funcionaria, la confirmación de este supuesto saldrá en un plazo de entre una a dos semanas, una vez que el muestreo enviado al Instituto Nacional de Salud (INS) sea reenviado con los resultados a Loreto. “Las muestras de algunos pacientes están en proceso de investigación para ver si es o no es Ómicron”, manifestó.

Cabe resaltar que de acuerdo al infectólogo Juan Carlos Celis, si bien los primeros estudios de la variante Ómicron en otras partes del mundo revelan un alto nivel de contagio, todavía no hay indicios de que origine un cuadro de enfermedad más severo que la variante Delta.

Dato: Según el último reporte epidemiológico de la DIRESA Loreto correspondiente al 2 de diciembre, la región presenta 0 pacientes hospitalizados por la Covid-19 y 60 con atención domiciliaria. Lo que evidencia uno de los periodos más bajos de contagio desde que inició la pandemia. (A.Padilla).