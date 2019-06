Vándalos atacan viviendas

En la calle Amazonas, en el Asentamiento Humano Señor de los Milagros

Una banda de desadaptados atacaron varias viviendas de la calle Amazonas, ubicada en el AH Señor de los Milagros, en el distrito de San Juan Bautista.

Según las personas afectadas, cerca de 40, entre ellas menores de edad, se apostaron en este sector desde la hora que se inició el paro convocado por la CGTP en Iquitos.

Los vecinos señalaron que se enfrentaron entre bandas con palos, cascajos y piedras, los mismos que rompieron ventanas y puertas de vidrio. Los cascajos y los palos cayeron en los techos de las viviendas, provocando susto y malestar entre los moradores.

“Cada vez que hay paro es la misma situación, nosotros estábamos completamente asustados. Nuestros hijos no podían dormir por los gritos de estos sujetos. Siempre vienen a enfrentarse entre bandas. La policía no llegó al momento que les llamamos. Después de media hora que pasó todo esto, recién dio vuelta por este lugar un carro de serenazgo de San Juan. Estamos preocupados, pero felizmente tranquilos, porque no les ha pasado nada a nuestros hijos. Solo pedimos a la autoridades que cada vez que hay este tipo de acciones de lucha, vengan por este lugar y tengan a bien brindar las garantías del caso, para que nuestras propiedades no sean afectadas por esos delincuentes”, refirió un vecino de la zona.

(C. Ampuero)