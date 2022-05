Gobernador regional, Elisbán Ochoa Sosa, sobre problema presupuestario en Educaciòn.



A finales del 2021 el tema de la economía en el sector educación se vio reflejado en el prolongado retraso de pago a los docentes, es que no abonaron en la fecha programada desde el ministerio de Educaciòn y que este ente central estaba informado de lo que estaba pasando en la regiòn con el no pago al magisterio.

Al respecto el gobernador regional de Loreto, Elisban Ochoa Sosa, manifestó que el ministerio de Educaciòn conoce lo que realmente necesita la ragiòn. “El Minedu conoce y vamos a presionar para no tener problemas”. En relación al déficit comentó que ha ido creciendo a lo largo de los años, pero que hasta hace poco el canon petrolero tapaba o solucionaba. “Esto ha venido pasando y sigue pasando”.

Estas declaraciones las dio en el marco del desarrollo del “V Directorio de Directivos GREL – UGEL 2022”, que se iniciò la mañana del miércoles 25 de mayo de 2022, en la ciudad de Nauta, culminando este jueves 26 con la firma de los acuerdos y compromisos que asuman las ocho Unidades de Gestiòn Educativa Local – UGELs de la regiòn.

Ochoa Sosa, que tuvo a su cargo las palabras oficiales de inicio del evento fue muy explìcito al referirse al sinceramiento económico entre las ocho sedes educativas regionales y que de esta reuniòn debe salir con precisión las cifras del déficit Unidad por Unidad y el total regional.

El Gobernador fue claro al señalar que los sindicatos saben que se ha pagado derechos sociales con otros presupuestos, debido que el gobierno central no mandó los montos pendientes para cubrir esas necesidades y la actual Gerente (Linda Angulo), tuvo que afrontar.

Indicó que en los próximos días van a sancionar judicialmente a un ex director de otro sector pùblico, por haber pagado derechos aprobados pero que no estuvieron presupuestados. “Ahí no está ningún sindicalista apoyándolo. Vivimos un momento muy complicado”.

Ante los atentos nuevos directores de UGELs y los salientes, asì como los técnicos y profesionales de la parte presupuestaria y pedagógica de las UGELs de Datem del Marañòn, Alto Amazonas, Ucayali, Requena, Ramòn Castilla, Putumayo, Loreto-Nauta y Maynas, el Gobernador anunció que en el mes de junio 2022 se estará publicando el nuevo currículo escolar de Loreto. “Tenemos que sembrar bases del nuevo desarrollo educativo de las regiones, que parta de lo nuestro y lo valoren”.

Finalmente, Elisban Ochoa expresó su deseo que este” V Directorio Ordinario de Directivos GREL – UGEL 2022”, tenga el éxito para conducir la educación en Loreto, quedando asì oficializado el inicio de este encuentro regional por la mejora de la educación loretana. (DL)