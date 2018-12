Señala electo Gobernador Elisban Ochoa.

Sostuvo importante reunión con la asociación de industriales madereros de Loreto para coordinar mejores condiciones en el desarrollo de esta importante actividad económica de la región.

El electo gobernador regional Elisban Ochoa Sosa, anunció que al asumir su gestión una de las primeras acciones que realizará es el de reactivar la economía regional en varios sectores, uno de ellos es el sector forestal por lo que ya se iniciaron las coordinaciones para que a futuro se generen nuevas alternativas en activar la económica forestal en Loreto.

Ochoa Sosa, quien desde el 01 de enero del 2019 inicia sus funciones oficiales como gobernador regional de Loreto, viene ya asumiendo compromisos que tienen que ver con el desarrollo regional, ayer se reunió con los industriales madereros de Loreto para abordar las demandas del sector forestal.

“La reactivación económica de Loreto pasa por activar la capacidad forestal en nuestra región y es nuestro compromiso junto a los empresarios madereros poner nuestro mayor esfuerzo y empeño para lograr este objetivo y así beneficiar a nuestros hermanos del campo y la ciudad con la generación de puestos de trabajo. El sector forestal actualmente pasa por una crisis, Loreto ya no exporta madera como antes, muchas empresas han quebrado porque no existe un mercado rentable. Vamos a trabajar arduamente para reactivar este sector acompañado de un plan de desarrollo sostenible que no afecte a nuestro medio ambiente” manifestó Elisban Ochoa.