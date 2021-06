Vacunaron con Pfizer a población vulnerable y mayores de 60 años

Ayer en el colegio MORB y “Virgen de Loreto”.

Hubo tres brigadas de profesionales que evaluaron a los asistentes.



La Lic. Enf. Karla Vásquez Díaz, estuvo como responsable de la vacunación en el colegio “Virgen de Loreto, por lo que en principio agradeció a la directora de la institución educativa donde hay mayor espacio y ventilación que en la Ipress I-3 San Antonio de Iquitos, a la que pertenecen. “Felizmente tenemos una buena comunicación con la directora del colegio, a quien agradecemos de veras” dijo.

“Hago un llamado a las personas que ya les corresponde su dosis para que acudan a vacunarse. No es nada dañina y más bien los protege y cuida, no deben tener miedo. En todo caso acá estamos para pulir sus dudas en caso se asusten. Hay que protegernos ante la posibilidad de una tercera ola, claro que la vacuna no impide que tengamos la enfermedad, pero sí puede dar una infección más leve, no grave.

Esta segunda dosis es para personas que no han podido acudir a recibirla. De repente las personas tuvieron covid y no pudieron asistir en su fecha, así que ahora han esperado este tiempo ventana, que es el tiempo oportuno para recibir la vacuna o quizá no han estado acá.

También se está vacunando a adultos con trastornos mentales, con síndrome down, personas que se dializan (autorización de su nefrólogo), claro que con previa evaluación profesional. También a personas con problemas oncológicos, si pueden venir o en el lugar donde se encuentren. Así como a embarazadas con 5 meses y medio de gestación, tienen que traer su carnet de gestantes” contó la licenciada.