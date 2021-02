Vacunación masiva es posible en Loreto

Gobierno regional debe insistir ante Poder Ejecutivo

La región cuenta con fondos propios y disponibles: Juan Carlos Del Aguila



Ayer por la mañana, el ex congresista Del Aguila lanzó una propuesta audaz que, de ser aprobada por el gobierno nacional mediante acuerdo del Consejo de Ministros, Loreto podría convertirse en la primera región en ser autorizada para usar sus fondos propios y adquirir vacunas contra el COVID-19, e inmunizar con ello a la totalidad de su población. Aquí sus declaraciones:

Señor Del Aguila, si la adquisición de vacunas solo puede darse en el marco de un convenio de gobierno a gobierno, ¿cómo ser una región que aisladamente pretenda ello?

Nunca dije que queremos ser la única región beneficiaria en esa posibilidad, es más, todos los gobiernos regionales, e incluso municipales, están pidiendo autorización para adquirir la vacuna, la diferencia es que ellos no tienen fondos suficientes, mientras que el GORE Loreto sí los tiene.

Si el gobierno nacional ha centralizado la compra, ¿qué posibilidades hay de que se nos permita adquirir desde esta región?

Hoy en día, no solo entidades del estado peruano quieren comprar la vacuna, también hay empresas privadas que quieren hacerlo, como ya lo están haciendo en otros países. Nosotros debemos estar en la primera fila con nuestro requerimiento, el gobierno del presidente Sagasti puede abrir esa posibilidad en la medida que haya financiamientos propios, como es el caso nuestro.

¿Pero no cree usted que los fondos del Fideicomiso ya están totalmente comprometidos en las obras que se vienen ejecutando?

Todo depende de la decisión política del gobernador. Si esta autoridad prefiere obras de infraestructura, antes que salvar vidas humanas, entonces poco o nada hay por hacer; pero si decide priorizar el gasto público en la adquisición de vacunas, de cualquiera de los fabricantes internacionales, puede postergar compromisos de obras por adjudicarse y salvar vidas de muchos loretanos que podrían estar ahogándose y aferrándose a la vida. Si el gobernador es un hombre con sensibilidad social, podemos esperar una firme decisión en ese sentido.

¿Cuánto de inversión se requiere para vacunar a todos los loretanos?

Depende del tipo de vacuna, y depende también de la planificación que se pueda hacer para ese proceso. Si queremos vacunar al millón de habitantes de Loreto, tendríamos que adquirir dos millones de vacunas, las que oscilan en precios de 30 dólares cada una. Pero el gasto puede ser mucho menor si solo se prioriza en una primera etapa a quienes están en la primera línea de atención del COVID-19, y sumamos a ellos la población vulnerable de ancianos, y los que padecen de diabetes e hipertensión, más los habitantes en fronteras. Quizá no pasarían de 100 mil primeros beneficiarios, lo que implicaría una inversión de aproximadamente poco más de 20 millones de soles. ¿Acaso no es factible disponer de ese monto, a un gobierno regional como el nuestro?

Pero si el GORE Loreto no está autorizado a disponer de fondos para ese fin, ¿bajo qué mecanismo se puede lograr la autorización?

Se lo digo con conocimiento de causa por ser autor de la ley del Fideicomiso: En una situación como la que estamos, de Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, si el gobierno regional lo solicita y hacemos incidencias en ese sentido, el Poder Ejecutivo, a través del Consejo de Ministros, podrá emitir un Decreto de Urgencia para que, de manera excepcional, se le autorice al GORE a fin de que pueda adquirir las vacunas que sean necesarias. Naturalmente, en ese D.U. podría ampliar la posibilidad las demás regiones que así lo requieran.

¿Y podría ampliarse la autorización para la adquisición, con esos fondos, de otros requerimientos?

Sí, siempre y cuando estén enmarcados en lo que es la emergencia sanitaria, es decir, se podría también comprarse plantas de oxígeno, camas UCI, respiradores, y todo el equipamiento que sea necesario, además de contratar a médicos y profesionales de la salud que se requieran. Si esto les parece imposible a algunos, entonces no conocen lo que es gestión pública.