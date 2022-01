En el distrito de San Juan Bautista se realizarán en diferentes lugares.



Hoy comienza la vacunación contra el Covid 19 a niños entre los cinco a once años de edad, que se realizará en diferentes puntos de la ciudad, sobre la inyección que se hará en el distrito de San Juan Bautista, la doctora Marina Rivas Panduro directora del IPRESS –San Juan dijo; agradecemos a la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista por el apoyo que siempre nos da en las campañas médicas y de vacunación que hacemos a favor de los pobladores de la jurisdicción; hoy se inicia la vacunación en la región Loreto a niños cuyas edades son de cinco a once años de edad que tengan comorbilidad.

Nuestro puntos de vacunación va ser en las instituciones Educativas Fe y Alegría, María Teresa de Calcuta, 60024 frente a la plaza Abelardo Quiñonez, la vacunación se realizará desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde, además profesionales especializados van hacer los diagnósticos a los niños que presenten síntomas de Covid 19 con las pruebas respectivas y el tratamiento si el caso amerita.

La población infantil a vacunar que no tengan comorbilidad están en las edades de diez a once años, por lo que se invoca a los padres de familia que viven en el distrito de San Juan que se acerquen al punto más cercano, y es importante que llevan a sus hijos para evitar más contagios entre las familias, más aun estando a pocas semanas del inicio del año escolar.

Referente a los menores que tienen comorbilidad están inmersos los de síndrome de Down, con problemas renales, cardiacos, enfermedades raras, cáncer, los que usan corticoides constantemente, entre otros, y la vacunación a niños sin factores de riesgo es de diez a once años.

Se debe resaltar que cada IPRES que se ubica en la jurisdicción del distrito de San Juan Bautista, con su equipo encabezado por las licenciadas en enfermería va estar vacunando en la carretera Iquitos Nauta y en la periferia mediante las brigadas que van a ir casa por casa.

La vacunación se va realizar desde el 28 de enero al 03 de febrero y según el lote de vacunas se va ir programando o esperando los 21 días para poner la segunda dosis a la población infantil.

Finalmente invocó a los vecinos de San Juan Bautista y la población en general, que la vacunación comienza hoy en diferentes lugares, para que lleven a sus hijos entre cinco a once años de edad que tengan comorbilidad y a los niños sin factores de riesgo entre diez a once años de esa manera evitar más contagios del Covid 19.