Vacuna Sinopharm desaparece en extrañas circunstancias

De la cadena de frío del Hospital Apoyo Iquitos



La desaparición de una vacuna Sinopharm de la cadena de frío del hospital apoyo iquitos, hizo que el director remueva a todo el personal de salud que se encontraba al cuidado de dicha vacuna en el hospital “César Garayar García”

El Dr. Miguel Pinedo dijo que el último viernes sucedió un incidente a las 5 de la tarde, en dónde le llamó la jefa del servicio de vacunación en el cual le dio a conocer de que efectivamente se hizo el arqueo, se contó las vacunas utilizadas y todo lo que habían utilizado, entonces en su conteo faltaba una sola vacuna, de tal manera que le dio a conocer al doctor, el mismo, que procedió a denunciar el hecho ante las instancias respectivas.

“Se ha hecho la denuncia respectiva y todas las investigaciones del caso. Solamente es una vacuna. Así sea una vacuna, dos, tres, cuatro o cinco, se debe investigar. Todos los días hacemos el control y conteo de las vacunas, los que participan acá son personal de las fuerzas armadas, de la policía nacional y la contraloría en la cadena de frío”, sostuvo el director del hospital.

Pinedo señaló también que debido a esta situación y al control estricto no debería faltar ni una vacuna, por eso están haciendo las investigaciones.

Los que se percataron de la vacuna faltante fue la contraloría y el personal de salud del hospital, entre ellos, la registradora, la técnica y la enfermera, los mismos, que al realizar el conteo faltaba una vacuna.

El galeno dijo que todos los que estaban al cuidado de las vacunas son sospechosos, “hay personas que han querido infiltrarse desde el primer día, que no pertenecen al hospital, que venían a presión de recomendados y todo lo demás, no hemos caído en ninguna de estas cosas, se está haciendo de la forma más transparente y ocurre esto en el momento menos esperado, se tiene que investigar”, recalcó.

Ante esta situación el director de este hospital manifestó también que van a tomar las medidas correctiva. En ese sentido han cambiado al personal que se encontraba en dicho lugar, han solicitado un informe y la policía nacional del Perú, así como el ministerio público, viene realizando las diligencias conforme a ley.

Asimismo Pinedo descartó contundentemente que de la cadena de frío se robaron 20 vacunas de Sinopharm y que se había comercializado en el mercado negro a través de las redes sociales. (C. Ampuero)