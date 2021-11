De inmediato se conformó un comité transitorio que apunta a nuevas elecciones.

Ayer hubo fuertes declaraciones contra el –ahora- ex secretario del sindicato del hospital regional Wilder Gálvez.

“El secretario es un “delincuente sindical” mencionó el ex secretario del sindicato Luis Otazú.



Wilder Gálvez Tuesta, fue vacado en la asamblea desarrollada ayer a las 12 y 30 pm en el auditorio del hospital regional. No estuvo presente para refutar las muchas acusaciones hechas por sus compañeros que contaron todo al máximo dirigente de Fenutssa.

El Comité Transitorio está conformado por: Gerardo Monge Dahua, presidente. Vicente Cubas Hidalgo, vicepresidente. Alberto Da Silva Ruiz, secretario. Vocales, Alfonso Li Alvitrez. Marlene Wong Silva y Julio Delgado Chapiama.

Una vez conformado el comité, junto a los máximos directivos de Fenutssa, se fue a presentar ante la directora encargada del hospital Carolina García Zambrano. En un mes estarían llamando a elecciones para elegir al nuevo secretario sindical, esperando que no se arrime de manera vergonzosa ante la alta dirección del hospital regional.

“Pedimos aquí la vacancia de Wilder Gálvez, porque ha estado actuando de espaldas a los afiliados y de la propia Fenutssa. Utiliza como le da la gana nuestros aportes y no ha rendido cuentas a nadie” dijo el trabajador Alfonso Li.

Mientras que el ex secretario Luis Otazú, manifestó: “Durante el tiempo que Gálvez ha estado en el sindicato no ha hecho absolutamente nada. De su junta directiva solo quedan tres, el resto por dignidad propia se ha retirado porque sabían de la calaña de dirigente sindical que tenemos.

En su debida oportunidad se le dijo que era un “delincuente sindical”. Lo replanteo acá y digo lo mismo. No es que sea un delincuente en la sociedad sino sindical porque hay muchos argumentos. El dinero recaudado de las aportaciones de los compañeros ahora está hipotecado a una prestamista.

Ahora en contubernio con la dirección, pedía pasajes para llevar a los compañeros a defender los derechos de los trabajadores, él tenía que haberlos comprado y no pedir a la dirección. Eso es inaceptable. Los proveedores van a su casa y pide la plata para que luego les den las concesiones. No se ha hecho nada por los afiliados, ni agua daba en las manifestaciones. Agarra la plata del sindicato para pagar sus deudas personales. Basta ya” dijo Otazú.

Gerardo Monge, le recordó qué ante el caos generado por el cambio del personal administrativo a la casa del adulto mayor, el sindicato permaneció mudo pese a ser un gran atropello. “Acá no hay un sindicato que ponga el pecho y defienda a los trabajadores” mencionó.

Vicente Cubas, se aunó al pedido de vacancia inmediata para Wilder Gálvez. Otro trabajador, expresó que el solo hecho de haberse coludido con la patronal, era motivo suficiente para sacarlo. La trabajadora Bethy Llerena, también habló claro. Al final dijo que ella se podía arrodillar ante Dios, pero jamás ante un dirigente sindical como Gálvez.

Finalmente, otra trabajadora contó que un día le dieron plata al secretario del sindicato y como le gustaba ello, le dieron un billete de 100 soles falso. Lo que generó carcajadas en todo el auditorio del hospital regional.

Hoy Wilder Gálvez, no es más el secretario del sindicato. Su respetada directora Joycy Rojas, tampoco es la jefa máxima del nosocomio regional. “Dos caminos, un mismo destino”.