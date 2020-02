Vacaciones Útiles de la Comisaría Iquitos desilusiona a menores de edad

Comisario de esa dependencia policial debería pronunciarse al respecto

Realmente molesta la situación como se está llevando las Vacaciones Útiles organizada por la comisaría Iquitos. En el caso de la disciplina de básquetbol, hasta el momento no se lleva a cabo el curso. Si bien es cierto, que la policía de esta comisaría tenía que prestar servicio por las elecciones congresales, o tenía que estar en algún lanzamiento u otro motivo, era importante tener a un técnico o especialista en básquetbol.

Aquí los que se llevan la peor desilusión son los menores, que cada lunes, miércoles y viernes, están a la expectativa de que el curso se va a dictar y cuando van a la cancha del IPD, en los cruces de las calles Alzamora con Calvo de Araujo, se dan con la ingrata sorpresa que no hay absolutamente nada.

Realmente una desorganización total. El comisario de esa dependencia policial tiene que dar a conocer, si se va o no a dictar el curso, estamos en el mes de febrero y hasta el momento nadie dice esta boca es mía. Esperemos que por el bien de los menores de edad, el curso de básquetbol que es parte de las vacaciones útiles de esta comisaría, se lleve a cabo lo antes posible, caso contrario sería una decepción total para las personas que confiaron en los organizadores.

PD.: Aquí los dos efectivos policiales que aparecen en la foto no tienen la culpa de nada y el responsable directo es el comisario de la Comisaría Iquitos.

(C. Ampuero)