Vacaciones Útiles 2020 “Tiempo de aprender jugando”

Inscripciones abiertas en la Sub Gerencia de Educación de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista en horario de oficina.

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista tiene el compromiso de trabajar a favor de la niñez y juventud, es por ello que la Sub Gerencia de Educación fortaleció el trabajo de Vacaciones Útiles 2020 bajo el lema “Tiempo de aprender jugando”. La comuna ya abrió sus puertas para las inscripciones, a fin que los niños y jóvenes aprendan y fortalezcan sus conocimientos a través del asesoramiento de expertos profesionales.

Las inscripciones se realizarán en la Sub Gerencia de Educación en el horario de 7.00 am. a 3.00 pm. Los disciplinas que se dictarán son: Fútbol, natación, básquetbol, vóley y karate; los cursos de: Inglés, comprensión lectora, caligrafía y ortografía para niños; lectura veloz; razonamiento matemático; talleres de: canto, teatro, cerámica indígena, pintura y dibujo, idioma kukama kukamiria, danza folclórica; cuenta cuentos y manualidades.

Es preciso mencionar que las edades de los participantes pueden fluctuar de 07 a 17 años de edad y solo tendrán que presentar su copia de DNI. Los lugares de desarrollo de las actividades son: Centro Poblado Santa Clara, Centro Poblado Santo Tomás, Los Delfines, piscina Villa Olímpica, I.E. Manantial de Vida, I.E. N° 601387 Señor de los Milagros y la cancha sintética del AH. Rosa Panduro.