Utilizaron refrigeradora vieja para trasladarse de un lugar otro

Debido a zonas inundadas

El ingenio de los pobladores pudo más. Como todas las calles y la principal avenida del sector de San Lorenzo estaban completamente inundas, los pobladores no tuvieron reparo alguno de utilizar una refrigeradora vieja para transportar a las personas que no podían llegar a sus viviendas.

Los pobladores no podían pasar por ningún lugar ya que el agua les llegaba hasta la cintura. Todas sus viviendas quedaron inundadas. Habían perdido todo lo que tenían dentro, es decir, artefactos electrodomésticos, equipos de sonidos, ventiladores, entre otras cosas de valor.

Los alumnos que tenían que ir a sus colegios, también tuvieron que trasladarse a bordo de la refrigeradora vieja, la misma, que era empujada por los vecinos que se dieron un tiempo para darse un chapuzón, al haberse improvisado un caudaloso río por la zona.

“La verdad que nunca nos inundamos de esta manera, en los 25 años que vivo en San Lorenzo, nunca vi tamaña inundación. Todo esto se debe al mal trabajo de los chinos, al mal alcantarillado que hicieron, ahora vemos las consecuencias. Ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto y siquiera se dignen en limpiar los buzones que han colapsado”, refirió un morador.

(C. Ampuero)