¿Hasta cuándo la Amazonía tendrá que ser perjudicada a través de POAs y DEMAS dudosos?

Un modus operandi al que felizmente las diversas fiscalías especializadas en materia ambiental, ya les han puesto la lupa encima. Pero, aun así, muchos siguen sacando la vuelta a la legalidad en torno al negocio de la madera, afectando notablemente a los bosques con especies maderables amenazadas.

Por años se ha conocido que los famosos Poas, han sido entregados como tiquets de rifas a diversos concesionarios que luego los han utilizado como pantalla para sacar madera de otras áreas no autorizadas.

Sin embargo, poca atención se ha puesto a las Declaraciones de Manejo (DEMA) para el aprovechamiento forestal con fines de comercialización. Mucho más, porque éstas han salido sin inspección como “pan caliente” en la época mortal del virus Covid.

Amparándose en la resolución gerencial regional 022-2020 que establece de manera excepcional en el marco de la pandemia y por el latente peligro de contagio del personal que realizaba inspecciones oculares; exceptuar la exigencia de inspección ocular previa para la aprobación de todo Plan de Manejo Forestal.

Es así que mediante informe técnico 011-2020 del 7 de agosto de 2020, dan opinión favorable para emitir Resolución Jefatural 032-2020 y aprobar el expediente de la Declaración de Manejo perteneciente al predio privado Fundo “Sharon” ubicado en Yaquerana, cuyo titular es Sharon Katihuska Cima Arbildo.

¿Quién opinó favorablemente? El Ing. Juan Roberto Falcón Cometivos (jefe de la oficina desconcentrada provincial Requena), quien pronto sería llamado a trabajar en la sede de Gerfor, actualmente gerenciada por Oscar Llapapasca.

Igual existe la Resolución Jefatural 033-2020, que aprueba el expediente técnico de la declaración de manejo a favor del predio privado “Fundo El Tigre”, perteneciente a Erickson Cima Tuesta, ubicado en el distrito de Yaquerana.

También está firmado por el jefe de la oficina desconcentrada de Gerfor, Juan Roberto Falcón. Similar a la Resolución Jefatural 034-2020 que favorece al “Fundo Nueva Jerusalén” de propiedad de Erickson Cima, ubicado en Yaquerana.

¿Pero qué hay de malo en todo esto? Que a través de una acertada intervención fiscal a cargo de Marvin Loja Arévalo y evaluaciones de Osinfor, que es el organismo supervisor; se puntualizó en que se estaría cometiendo el presunto delito de tráfico ilegal de producto forestal maderable en su forma agravada. Delito que prevé una sanción no menor de 8 años, ni mayor de 10 años. Al descubrir movilización de madera, que no procedería del área autorizada.

Miguel Espichan Mariñas, subdirector de fiscalización de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre OSINFOR, firmó la resolución 00109-2021; en donde se subraya lo siguiente en el informe de supervisión al área de la resolución 034-2020:

“Se supervisó el 100% de los árboles declarados en el DEMA, qué de acuerdo a la búsqueda realizada, considerando las coordenadas UTM declaradas en la DEMA y el rango de tolerancia de 50 metros de radio, NO existen dentro de la parcela de corta, en ese sentido los 85 árboles declarados en la DEMA carecen de veracidad”.

Por lo que mandaron SUSPENDER los efectos de la Declaración de Manejo en Predio Privado (DEMA) aprobada mediante resolución 034-2020-GRL-GRDFFS-ODP-Requena, otorgada a favor de Erickson Cima Tuesta, correspondiente al permiso para el aprovechamiento de productos forestales. Así como suspender la autorización de eventuales ingresos o movilización de saldos.

Cabe precisar que en el sistema SIGO de Alerta Osinfor, ya están plasmadas las resoluciones entregadas a Cima Arbildo Sharon, así como la que favorecía a Cima Tuesta Erickson.

La alerta dice: “Se advierte la inexistencia del 100% de los árboles declarados en la DEMA. No se ha observado indicios de aprovechamiento forestal (árboles tumbados, trozas, tocones), ni infraestructura en el área de manejo. Por lo tanto, el volumen de madera movilizado procede de zonas NO autorizadas” remarcan.

Si las instituciones competentes de ver éstos temas forestales, ejecutaran un megaoperativo relacionado a la actividad y profundizaran desde donde se confeccionan los POAs y DEMA; se llevarían una gran impresión al conocer el origen del tremendo daño que luego se estampa contra los bosques de la Amazonía. (Luz Marina Herrera Lama).