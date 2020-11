“Ustedes cambiaron la ruta política del país”

Dijo en su mensaje el Padre Miguel Fuertes a los jóvenes que salieron a las calles



Los manifestantes que salieron a las calles para protestar por la crisis política que vive el Perú, llegaron hasta el frontis de la Iglesia Matriz de Iquitos, con la finalidad de realizar una vigilia y elevar una oración de los dos jóvenes caídos en Lima.

En la catedral se encontraba el padre Miguel Fuertes, vicario encargado de la Iglesia en esta ciudad. Tras culminar una misa que se desarrollaba en el templo, salió al frontis de la iglesia, agarró un micro y se dirigió a los manifestantes, en su mayoría jóvenes, que llegaron hasta la catedral de Iquitos.

“En estos momentos quiero felicitarles a todos ustedes, por unirse al resto del Perú y haber conseguido, en cambiar la ruta que estaba siguiendo la política de nuestro país. No está todo hecho ni mucho menos, pero si han demostrado, que ustedes los jóvenes, la generación que decían que no se preocupaban absolutamente por nada de lo que sucedía en el país, que solamente estaban metidos en Facebook y en sus redes sociales y que no sabían qué pasaba en el mundo, pero si lo saben. Yo los felicito y les animo, nada de lo que ocurre en la sociedad, puede ni debe ser ajeno a nadie y menos cuando tenemos una vida por delante, tenemos que decidir y ustedes lo han decidido y les felicito”, sostuvo.

Con respecto al fallecimiento de los jóvenes en esta lucha refirió: “me duele y me apena el fallecimiento de Inti y de Bryan, me duele y me apena el sufrimiento de tantas personas y familias, que han tenido que ocurrir, para que sean conscientes, quienes tomaron decisiones, a mi entender equivocadas, de dar marcha atrás. Los tendremos siempre presentes y espero que sean ejemplo de lucha para todos ustedes y para las generaciones venideras. Hoy han sido ellos dos, pero no olvidemos que no son los únicos. Hace pocos meses fallecieron tres indígenas en Bretaña, no han tenido tanta repercusión nacional, pero en lucha, lucharon y murieron, exactamente por lo mismo, por conseguir una vida digna para todos, no sólo para unos pocos, sino absolutamente para todos. Que no haya sido en vano ni la muerte de los nativos de Bretaña, ni de los dos jóvenes, Inti y Bryan de Lima, ni el esfuerzo de todos ustedes, incluso, con riesgo, que no se sabía que podría pasar, que no sea en vano. Podemos cambiar el futuro, podemos cambiar la manera de hacer política, si lo hacemos, lo hacemos pacíficamente, lo hacemos con cordura y lo hacemos bien”, finalizó.

(C. Ampuero)