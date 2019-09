Urge impulsar Plan de Desarrollo Metropolitano en Iquitos

Ayer el grupo impulsor, en el marco del Acuerdo por Iquitos, desarrolló conferencia con ponentes de trayectoria.

La sociedad civil fue invitada a un céntrico hotel para escuchar a especialistas en el tema a fin de comprender y valorar más lo vital que es que Iquitos cuente con su Plan de Desarrollo Metropolitano de manera activa y proyectada al futuro. Sobre la actividad se pudo entrevistar a la decana del Colegio de Arquitectos Arq. Gabriela Vildósola Ampuero.

El equipo impulsor ha visto por conveniente empezar jornadas de promoción a fin de impulsar el Plan de Desarrollo Metropolitano. Se hace necesario y urgente para desarrollar una adecuada gestión urbana.

El Acuerdo por Iquitos no terminó con la firma de dicho acuerdo, sino que debemos seguir insistiendo, haciendo incidencia en los gobiernos locales y la población.

Todos debemos participar en la concepción de una mejor ciudad, en ese sentido hoy tenemos la participación de la Arq. Maritza Mayo, especialista en cambio climático y gestión ciudadana quien hablará sobre gestión urbana sostenible en ciudades amazónicas.

El otro ponente es el Arq. Miguel Pimentel, del ministerio de vivienda, quien expondrá sobre el plan de desarrollo metropolitano, normas vigentes y experiencias en el país”, refirió Gabriela.

Agregando que resultaba importante generar ese tipo de espacios para seguir incidiendo en la concepción del plan de desarrollo. “Cada cuatro años se cambia de autoridades y de rumbo, en las gestiones entrantes como que no hay un norte a pesar que existe un plan de desarrollo urbano que debería marcar ese rumbo desde hace 8 años. No está aplicándose, no se ha implementado prácticamente en nada.

Hay que seguir haciendo incidencia del plan de desarrollo metropolitano sobre la base del DS 022-2016 que da el marco legal a los nuevos instrumentos de gestión, sobre todo porque Iquitos ha pasado a ser una metrópoli regional.

Debe contar con un plan más completo e integrador por ello hoy a la una de la tarde tendremos una reunión en una de las oficinas de la municipalidad de Maynas con funcionarios, esperamos que acudan algunos alcaldes. Hay que articular para impulsar el Plan de Desarrollo Metropolitano.

Tener una sola visión de ciudadanía para los próximos 20 años, y contando con los documentos e instrumentos internacionales en el objetivo de un desarrollo sostenible. De otro lado, así como designan presupuesto para obras, también pueden destinar presupuesto para el Plan de Desarrollo Metropolitano que beneficiará a todos. Se tendría en claro las obras a desarrollarse para mejorar la ciudadanía”, opinó la decana del Colegio de Arquitectos de Loreto.