“Urge hablar con las nuevas autoridades sobre el plan del cierre de brechas”

Expresó James Pérez, presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (Bretaña/Requena).



El dirigente representa a la comunidad donde hace pocos meses se registraron hechos de protesta contra la empresa Petrotal, que concluyó con la muerte de varios hijos de Bretaña.

En primer lugar, se pronunció sobre declaraciones del director ejecutivo de esa empresa petrolera, quien mencionó que su labor extractiva en la zona, sí reconoce las demandas de los pobladores.

“Ellos siempre se hacen las víctimas, dicen que todo lo hacen de acuerdo a beneficios para los pueblos, que se llevan bien con las comunidades y eso es falso. Al menos hasta ahora yo como líder principal, nunca me han probado que los haya chantajeado o extorsionado y aseguro que no trabajan en favor de la población sino en base a sus intereses empresariales.

Podemos decir y lo hemos demostrado, que allá todo anda mal, no hay coordinación o acercamiento. Ellos dicen que están coordinando bien cuando se juntan con algunos grupos pequeños del pueblo que ellos mismos han dividido. Por eso se hacen las víctimas” mencionó.

¿Y qué planteamiento llevan a las nuevas autoridades?

-Hablaremos con la Premier y con el presidente Sagasti, para ponerlos en autos de toda la lucha indígena y empezar a tender puentes para agilizar lo avanzado en la agenda.

Estamos planteando al Estado celeridad en cuanto al plan de cierre de brechas. Que los 6,200 millones destinados para gastarse en 6 años, se respalden con una Ley de Fideicomiso para que se hagan menos burocráticos los gastos y se sienta el desarrollo de los pueblos indígenas de Loreto.