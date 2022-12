Expresó el consejero José Trujillo, quien continuará en gestión hasta el 2026.

El consejero José Trujillo Paira, “repite el plato” como se dice. Fue elegido a través del movimiento MERA. Antes de nuevamente iniciar otro periodo, remarca que fiscalizar en Loreto es muy difícil porque por lo general la gestión que ingresa al gobierno regional, no cumple con ejecutar el presupuesto para que los consejeros (16) puedan desplazarse por toda la región.

“Ya he sostenido una reunión con los consejeros entrantes, se ha requerido documentación como reglamento, normas, etc. Se está en el proceso de transferencia. En la gestión que sale, no se hizo eso y varios entraron a ciegas al consejo regional” habla Trujillo.

¿La población lo que quiere saber es si fiscalizarán más?

-El tema es algo complicado sobre todo cuando dependen administrativamente de la entidad a la cual vas a fiscalizar. A veces no entregan el presupuesto y no se puede viajar al interior de la región. Los proyectos donde más ha habido irregularidades, en las zonas alejadas, petroleras. Al interior de la región, en la frontera, no hay mucho acceso.

De otro lado, lo que se quiere trabajar es un plan regional a largo plazo, es decir a 30 o 40 años y así las gestiones regionales que ingresen, sigan con las políticas ahí plasmadas. No permitiendo que cada gestión quiera hacer lo suyo, pero dejando de lado otros proyectos innovadores ya iniciados.