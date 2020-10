Urge construcción de nueva ruta desde Návarro Cáuper hasta Las Camelias

Proyecto debe ser impulsado rápidamente por seguridad de todos los ciudadanos.













Ha pasado más de un año desde que se dio a conocer la posibilidad de la futura construcción de la carretera Navarro Cáuper, Prolongación Navarro Cáuper, Padres Agustinos, Las Camelias, una construcción millonaria que beneficiaría a la población entera.

Pues consiste en una ruta de evitamiento para así disminuir el tránsito tan cargado en la Avenida Quiñones y la Av. Participación, que son dos de las principales vías de acceso a la ciudad de Iquitos y que hoy se han convertido en una ruta de alto riesgo y tensión para los conductores.

La construcción de éstas avenidas significó una inversión millonaria, cabe resaltar que en un primer momento se pensó hacer la Avenida Participación muy amplia y de dos carriles anchos donde se pueda transitar tranquilamente, no fue así.

Pese al gran presupuesto que en ese entonces se manejó terminó siendo una avenida de doble sentido larga pero angosta que en un tiempo se conoció como la “avenida de la muerte” debido a tantas vidas que se perdieron. Y se siguen perdiendo.

“La Quiñones” por su parte no deja de ser menos famosa por los accidentes sucedidos en el lugar y es que para una construcción de hace tantos años en la que la población era menos, fue una buena obra, pero hoy en día donde el número de población es aún mayor, ésta carretera se ha vuelto pequeña y sumamente peligrosa.

Muchos no diferencian la línea que divide el carril de ida y vuelta y no porque no estén bien señalizadas (aunque algunos tramos no lo están) sino porque los conductores pasan las señales de tránsito poniendo en riesgo sus vidas, esto debido al espacio tan reducido.

Esperemos que este no sea el destino de la nueva construcción de la carretera Prolongación Navarro Cáuper y que la construcción contemple la gran cantidad de familias que viven en todo el recorrido por donde pasaría esta avenida. Ya que al ejecutarse la construcción tendría que existir una reubicación de los hogares o la compra de los predios.

Esperemos también que éste no sea un proyecto más, como los muchos otros en los que tienen que pasar décadas para que puedan llevarse a cabo.

(Texto y fotos: Micaela).