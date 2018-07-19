PUBLICACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE UNION DE HECHO
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 161, 163 Y 165 – IQUITOS, DON RAMIRO SEVILLANO BARTRA, Y ESTHER TAMANI AQUITUARI, SOLICITAN LA DECLARACIÓN DE UNION DE HECHO QUIENES MANIFIESTAN ENCONTRARSE LIBRE DE IMPEDIMENTO MATRIMONIAL Y TENER A LA FECHA MAS DE 02 AÑOS DE UNA UNION DE HECHO CONTINUA, LIBRE Y VOLUNTARIA, LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES CONSIGUIENTES DE LEY.
IQUITOS, 17 DE JULIO DEL AÑO 2018.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS
V-1(19)B/2040
S/.20.00
DECLARACION DE UNION DE HECHO
ANTE MI, JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, NOTARIO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON OFICIO NOTARIAL SITO EN AV. FREYRE Nº 1850-PUNCHANA, SE HAN PRESENTADO: DON PERCY RODRIGUEZ ANGULO Y DOÑA SUSAN JANETH CAPURRO BARDALES, SOLICITANDO LA DECLARACION DE UNIÓN DE HECHO, POR HABER CONVIVIDO VOLUNTARIAMENTE DESDE EL 27 DE ABRIL DEL AÑO 2012, ES DECIR, MÁS DE SEIS (06) AÑOS EN FORMA CONTINUA, LIBRE DE IMPEDIMENTO MATRIMONIAL; TENIENDO COMO DOMICILIO COMUN EL INMUEBLE SITO EN CALLE NAUTA N° 1568 – SEGUNDO PISO, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, LO QUE SE PUBLICA PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
PUNCHANA, 16 DE JULIO DE 2018.
JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA
Notario – Abogado
V-1(19)F/2871
S/.20.00