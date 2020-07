Universitario acusa a militar de presunta agresión

Material de trabajo y estudio fueron destruidos por un soldado

Ayato Acosta Flores de 24 años de edad, estudiante de la escuela de gestión ambiental de la facultad de agronomía, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, señaló haber sido agredido por parte de un miembro del ejército peruano, el último sábado cuando se trasladaba a pie hasta su domicilio ubicado en la calle Las Camelias, en el distrito de San Juan Bautista.

A decir del agraviado, un militar le agredió física y psicológicamente. Incluso le rompió sus planos, regla topográfica y portaplano, al momento de tratar de esquivar el golpe con una vara que tenía el militar.

Al universitario no le permitieron identificarse, ni escuchar el motivo por el cual estaba regresando a su domicilio cerca de las 10:05 de la noche del último sábado.

Ayato señaló que en ningún momento se resistió a la intervención, ni faltó el respeto a la autoridad. Cuando él insistía que le hagan caso, le derribaron al suelo y le agredieron.

Según contó el estudiante, el regresaba de realizar un trabajo en la casa de un compañero. Tenía como prueba sus clases virtuales, los trabajos propiamente dichos y entre otras cosas más. Indicó también que cuando quiso poner la denuncia en la comisaría 9 de Octubre, le rechazaron y les señalaron que se retire de lugar. Joven hizo esta denuncia pública para que en otra oportunidad los militares tengan más criterio al momento de una intervención. Manifestó ser cumplidor de las ordenanzas del gobierno en estado de emergencia, pero en esta oportunidad hubo una situación que no pudo dejar de lado, ya que se trataba de sus estudios universitarios.

(C. Ampuero)