PUBLICACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE UNION DE HECHO
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 163 – IQUITOS, DON JOSE OCAMPO TORRES Y DOÑA GINA PAMELA PIÑA RAMIREZ, SOLICITAN LA DECLARACIÓN DE UNION DE HECHO, QUIENES MANIFIESTAN ENCONTRARSE LIBRE DE IMPEDIMENTO MATRIMONIAL Y TENER A LA FECHA MAS DE 02 AÑOS DE UNA UNION DE HECHO CONTINUA, LIBRE Y VOLUNTARIA, LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES CONSIGUIENTES DE LEY.
IQUITOS, 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO NOTARIO MAYNAS
V-1(23)F/9126
S/ 27.00
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