DECLARACION DE UNION DE HECHO
ANTE MI, JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, NOTARIO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON OFICIO NOTARIAL SITO EN CALLE EDILBERTO VALLES Nº 702-PUNCHANA, SE HAN PRESENTADO: DON RICHARD ALBERTO URREA ESCOBAR Y DOÑA ASALIA IRINA ALVARADO DAVILA, SOLICITANDO LA DECLARACION DE UNIÓN DE HECHO, POR HABER CONVIVIDO VOLUNTARIAMENTE DESDE EL 18 DE JUNIO DEL 2015, ES DECIR, APROXIMADAMENTE MAS DE SIETE (07) AÑOS EN FORMA CONTINUA, LIBRE DE IMPEDIMENTO MATRIMONIAL; TENIENDO COMO DOMICILIO COMUN EL INMUEBLE SITO EN DOMICILIO EN CALLE JORGE CHAVEZ 124, DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, LO QUE SE PUBLICA PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
PUNCHANA, 23 DE JULIO DEL 2022.
JORGE I. CAVIDES CLUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(27)F/8739
S/ 36.90
KASS