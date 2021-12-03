DECLARACION DE UNION DE HECHO
ANTE MI, JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, NOTARIO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON OFICIO NOTARIAL SITO EN CALLE EDILBERTO VALLES Nº 702-PUNCHANA, SE HAN PRESENTADO: DON JAIME MONTILLA CABUDIVA Y DOÑA ERIKA PATRICIA PANDURO SANGAMA, SOLICITANDO LA DECLARACION DE UNIÓN DE HECHO, POR HABER CONVIVIDO VOLUNTARIAMENTE DESDE EL 15 DE ENERO DEL 2017, ES DECIR, APROXIMADAMENTE DE CUATRO (04) AÑOS EN FORMA CONTINUA, LIBRE DE IMPEDIMENTO MATRIMONIAL; TENIENDO COMO DOMICILIO COMUN EL INMUEBLE SITO EN DOMICILIO EN PSJE. LOS LIBERTADORES MZ. C LOTE 53, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, LO QUE SE PUBLICA PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
PUNCHANA, 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(03)F/7885
S/ 20.00
DECLARACION DE UNION DE HECHO