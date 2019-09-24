DECLARACION DE UNION DE HECHO
ANTE MI, JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, NOTARIO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON OFICIO NOTARIAL SITO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702-PUNCHANA, SE HAN PRESENTADO: DON MAURICIO ARTURO MARCIO PEREYRA POZO Y DOÑA JULIETH BRIGITE RUIZ MACEDO, SOLICITANDO LA DECLARACION DE UNIÓN DE HECHO, POR HABER CONVIVIDO VOLUNTARIAMENTE DESDE EL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2014, ES DECIR, MAS DE CUATRO (04) AÑOS EN FORMA CONTINUA, LIBRE DE IMPEDIMENTO MATRIMONIAL; TENIENDO COMO DOMICILIO COMUN EL INMUEBLE SITO JIRON RUFINO ECHENIQUE N° 1135, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, LO QUE SE PUBLICA PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
PUNCHANA, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-1(24)F/4769
S/ 20.00
DECLARACIÓN DE UNION DE HECHO
ANTE MI, JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, NOTARIO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON OFICIO NOTARIAL SITO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE HAN PRESENTADO: DON FRESNEL BENEDICTO ALVAN AREVALO Y DOÑA GENI MILAGROS LAURY SILVA, SOLICITANDO LA DECLARACION DE UNIÓN DE HECHO, POR HABER CONVIVIDO VOLUNTARIAMENTE DESDE EL 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ES DECIR, MAS DE DOS (02) AÑOS EN FORMA CONTINUA, LIBRE DE IMPEDIMENTO MATRIMONIAL; TENIENDO COMO DOMICILIO COMUN EL INMUEBLE SITO EN CALLE SOLEDAD N° 908, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, LO QUE SE PUBLICA PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
PUNCHANA, 16 DE SETIEMBRE DEL 2019.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-1(24)F/4771
S/ 20.00
Shir
12-11