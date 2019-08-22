DECLARACION DE UNION DE HECHO
ANTE MI, JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, NOTARIO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON OFICIO NOTARIAL SITO EN EDILBERTO VALLES Nº 702-PUNCHANA, SE HAN PRESENTADO: DON: JORGE BERNARDO HUAMAN DIAZ, Y DOÑA: ANGELICA TERESA SANCHEZ DIAZ, SOLICITANDO LA DECLARACION DE UNIÓN DE HECHO, POR HABER CONVIVIDO VOLUNTARIAMENTE DESDE EL 10 DE JUNIO DEL AÑO 2012, ES DECIR, MAS DE SEIS (06) AÑOS EN FORMA CONTINUA, LIBRE DE IMPEDIMENTO MATRIMONIAL; TENIENDO COMO DOMICILIO COMUN EL INMUEBLE SITO EN AVENIDA LA MARINA N° 2040, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, LO QUE SE PUBLICA PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
PUNCHANA, 21 DE AGOSTO DEL 2019.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(22)F/4644
S/ 20.00
SGVA