PUBLICACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE UNION DE HECHO
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 161, 163 Y 165 – IQUITOS, DON CARLOS ANTHONY ALVARADO GRANDEZ Y DOÑA JESSICA JESSLYN BARDALES RIOS, SOLICITAN LA DECLARACIÓN DE UNION DE HECHO, QUIENES MANIFIESTAN ENCONTRARSE LIBRE DE IMPEDIMENTO MATRIMONIAL Y TENER A LA FECHA MAS DE 02 AÑOS DE UNA UNION DE HECHO CONTINUA, LIBRE Y VOLUNTARIA, LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES CONSIGUIENTES DE LEY.
IQUITOS, 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2019.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS
V-1(13)
UNION DE HECHO
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