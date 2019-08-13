UNION DE HECHO

agosto 13, 2019 AVISOS JUDICIALES, EDICTOS, UNION DE HECHO No comments

PUBLICACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE UNION DE HECHO
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 161, 163 Y 165 – IQUITOS, DON CARLOS ANTHONY ALVARADO GRANDEZ Y DOÑA JESSICA JESSLYN BARDALES RIOS, SOLICITAN LA DECLARACIÓN DE UNION DE HECHO, QUIENES MANIFIESTAN ENCONTRARSE LIBRE DE IMPEDIMENTO MATRIMONIAL Y TENER A LA FECHA MAS DE 02 AÑOS DE UNA UNION DE HECHO CONTINUA, LIBRE Y VOLUNTARIA, LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES CONSIGUIENTES DE LEY.
IQUITOS, 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2019.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS
V-1(13)

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