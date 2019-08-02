RECONOCIMIENTO DE UNION DE HECHO
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTARON PEDRO CRUZADO CHAVEZ, CON D.N.I. N° 60689130, Y CARMEN LANCHI PALLA, CON D.N.I. N° 40370454, SOLICITANDO QUE SE RECONOZCA SU UNION DE HECHO POR HABER CONVIVIDO LIBRES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRAER MATRIMONIO, POR ESPACIO DE CINCO (05) AÑOS. LO QUE COMUNICO PARA QUE SE PRESENTEN LOS QUE SE CREAN CON DERECHO. PLAZO 15 DIAS UTILES, ART. 47 LEY N° 29560.
JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA
Abogado – Notario de Maynas
V-1(02)F/4556
S/ 20.00
UNION DE HECHO
RECONOCIMIENTO DE UNION DE HECHO