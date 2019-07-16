DECLARACIÓN DE UNION DE HECHO
ANTE MI, JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, NOTARIO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON OFICIO NOTARIAL SITO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE HAN PRESENTADO: DON MILLER PEPE INUMA CACHIQUE Y DOÑA MANNARELLY LEONOR MOZOMBITE MORENO, SOLICITANDO LA DECLARACION DE UNIÓN DE HECHO, POR HABER CONVIVIDO VOLUNTARIAMENTE DESDE EL 02 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016, ES DECIR, MAS DE DOS (02) AÑOS EN FORMA CONTINUA, LIBRE DE IMPEDIMENTO MATRIMONIAL; TENIENDO COMO DOMICILIO COMUN EL INMUEBLE SITO EN JIRON CALVO DE ARAUJO A-28, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, LO QUE SE PUBLICA PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY. =
PUNCHANA, 13 DE JULIO DEL 2019.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-1(16)F/4490
S/ 20.00
UNION DE HECHO
DECLARACIÓN DE UNION DE HECHO