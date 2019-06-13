PUBLICACIÓN DE RECONOCIMIENTO
DE UNION DE HECHO
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 161, 163 Y 165 – IQUITOS, DON ADRIAN ANTONIO RIVERA VELA Y DOÑA RUT ESTHER MARCHAND CHONG, SOLICITAN LA DECLARACION DE UNION DE HECHO, MANIFESTANDO ENCONTRARSE LIBRE DE IMPEDIMENTO MATRIMONIAL Y TENER A LA FECHA MAS DE 02 AÑOS DE UNA UNION DE HECHO CONTINUA, LIBRE Y VOLUNTARIA, LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES CONSIGUIENTES DE LEY.
IQUITOS, 11 DE JUNIO DEL AÑO 2019.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS
V-1(13)
UNION DE HECHO
PUBLICACIÓN DE RECONOCIMIENTO