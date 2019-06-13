UNION DE HECHO

junio 13, 2019 AVISOS JUDICIALES, EDICTOS, UNION DE HECHO No comments

PUBLICACIÓN DE RECONOCIMIENTO
DE UNION DE HECHO
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 161, 163 Y 165 – IQUITOS, DON ADRIAN ANTONIO RIVERA VELA Y DOÑA RUT ESTHER MARCHAND CHONG, SOLICITAN LA DECLARACION DE UNION DE HECHO, MANIFESTANDO ENCONTRARSE LIBRE DE IMPEDIMENTO MATRIMONIAL Y TENER A LA FECHA MAS DE 02 AÑOS DE UNA UNION DE HECHO CONTINUA, LIBRE Y VOLUNTARIA, LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES CONSIGUIENTES DE LEY.
IQUITOS, 11 DE JUNIO DEL AÑO 2019.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS
V-1(13)

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