Unidad de salvataje de la PNP celebró LXXX aniversario de creación

Agentes policiales continuarán vigilando principales balnearios de alrededores de la ciudad



Ayer 24 de Setiembre, fue el aniversario número 80 de una Emblemática unidad de la PNP y todo queda para la historia y la nueva formación de nuevos instruidos y así tendremos la satisfacción al deber cumplido nuestra más grande recompensa porque no hay labor más noble que dar la vida por un semejante porque ser salvavidas es vida que cuida tu vida, ayer, hoy y mañana siempre será salvar la vida del projimo. Así lo expresó el destacado oficial, teniente PNP Jhosephs Eduardo Ruíz Jiménez, jefe de instrucción de varios cursos de la Unidad de Rescate y Salvataje

Por su parte el mayor PNP Wilfredo Marrou Vasquez, jefe de las Unidades de Servicios Especiales (USE), dentro de la cual se encuentra la unidad de Salvataje y Rescate, al ser abordado, expresó que en la fecha se cumple el LXXX Aniversario de Creación de la Unidad de Salvataje, una Unidad Emblemática de la Ex Benemérita Guardia Civil, en la Región Loreto, donde la temporada de verano inicia en el mes de Agosto, y por ende el rio baja y se forman hermosos balnearios, es ahí donde parte de la población loretana salen los fines de semana a pasar un momento de diversión, la Unidad de Salvataje y Rescate se acopla a estos servicios de playa, dispuesto por el comando de la IV Macro Región Policial Loreto.

El año pasado no se reportaron ninguna víctima en las playas asignadas a los salvavidas y lograron reducir los rescates de 28 a 16 por temporada, tomando las medidas de prevención que se daban y el mensaje que decía “NO HAGAS QUE UN DÍA DE DIVERSIÓN SE CONVIERTA EN UN DÍA DE TRAGEDIA” mensaje que llegó a la gran mayoría de bañistas, por otro lado, tuvieron 7 hallazgos de ahogamiento en otras partes donde no había servicio de salvataje y fuera de horarios, “sabemos que este año 2020, es diferente e invoco a los ciudadanos a ser responsable, el virus del COVID-19, sigue presente y en ese sentido no debemos bajar la guardia, sobre todo a las personas que asisten actualmente a los balnearios, también, quiero resaltar el “Primer Cursillo de Salvavidas Junior” realizado por primera vez en la ciudad de Iquitos, logrando los niños de 12 a 16 años hacer una travesía de 4 kilómetros en el río Nanay, algo inimaginable para los padres, por los motivos que conocemos no podemos realizar ceremonias, pero quiero repetir parte de mi discurso del año pasado la cual tuvimos la oportunidad de celebrar, para muchos nosotros somos sus héroes favoritos, a nosotros no nos van encontrar en las revistas de comics, nos encuentran en la playa, nosotros no peleamos por la verdad y justicia, peleamos contra las olas y las corrientes, no usamos capas ni máscaras, solo usamos polos amarillos y gorras rojas, les aseguro que no tenemos una vista de rayos X, pero sin embargo podemos visualizar el peligro a kilómetros, quizás no saltamos de edificios pero no dudamos en lanzarnos de un helicóptero al detectar el riesgo, tal vez no podemos salvar al mundo pero si hemos salvado varias vidas, porque nuestra razón de ser, es la vida de nuestros semejantes”, sostuvo. (C. Ampuero)