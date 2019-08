“Unas 400 familias vienen invadiendo terrenos en Caballo Cocha”

Expresó el consejero regional de Ramón Castilla, José Trujillo Paira.

El lunes sostendrá una reunión con el director regional de agricultura.

Agregó que los pobladores necesitan de un terreno para levantar sus viviendas, pero también dijo que se debía respetar la propiedad que está a nombre de otras entidades.

Por lo que es de la idea que este lunes puedan evaluar todas las aristas, a fin que se encuentre una salida a favor de las entidades invadidas, pero principalmente paras las más de 400 familias que no cuentan con una casa o terreno donde levantarla a fin que no siga el hacinamiento en sus hogares, donde no es raro ver que 3 familias vivan en una misma casa.

“En Caballo Cocha unas 400 familias están invadiendo y tomando posesión de terrenos que pertenecen a la UNAP o agricultura, así como a diferentes entidades del Estado. Hay que ver ese tema, pero también soy consciente que hay que ponernos del lado de mis paisanos, muchas son parejas jóvenes que están empezando con sus familias y ya no quieren vivir de manera hacinada.

Hay que encontrarle una salida a esta problemática social, por ello es que el día lunes (12 agosto) tendré una reunión con el director regional de agricultura, también con Disafilpa para ver qué salida encontrar al problema. Tampoco hay que ir contra la Ley, pero, por otro lado, todos los peruanos tienen derecho a una vivienda digna, lo manda la Constitución. Hay que dialogar.

En Caballo Cocha hay bastantes terrenos que no están siendo explotados ni en agricultura, ni en viviendas, están ahí. Entonces por qué no ceder para las nuevas familias de Caballo Cocha y así evitar los hacinamientos y los problemas que eso contrae”, opinó Trujillo.

De otro lado, se pronunció sobre el caso del director de turismo Abner Rivas, a quien le cuestionan que no esté llevando una administración del complejo “Quistococha” de manera adecuada, al parecer falta de transparencia.

“Es un tema delicado y que se está investigando, el director habla que entrega un ticket electrónico cuando ingresan a ese complejo turístico, pero en realidad si alguien va le entregan un ticket simple y eso no está bien. No conozco a ningún proveedor, pero igual se habla que no estaría cumpliendo con los pagos acordados”, puntualizó.

Finalmente, dio a conocer que el gobernador de Loreto, estaría viajando el 20 de agosto a Caballo Cocha, para inaugurar un Tecnológico que beneficiará a las nuevas generaciones de Ramón Castilla.