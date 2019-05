UNAP se prepara para celebrar su 57 Aniversario

Se realizarán conferencias, ferias, caminatas, conversatorios, desfiles, noches de talento y acciones de proyección social.

Rector Heiter Valderrama señala que en este 57 Aniversario se pondrá énfasis en la presencia de la UNAP en el desarrollo regional.

La UNAP se prepara para celebrar el 57 Aniversario de su funcionamiento. Entre el 28 de mayo y el 4 de junio se desarrollará un nutrido programa que contiene diferentes actividades como conferencias, ferias, caminatas, conversatorios, desfiles, noches de talento y acciones de proyección social.

El rector, Dr. Heiter Valderrama Freyre, manifestó que en esta oportunidad se pondrá énfasis en los temas que corresponden a proyectos de investigación, crecimiento de la infraestructura y mejor equipamiento de la primera casa de estudios de la Amazonía, pues su condición de universidad licenciada así lo exige.

En este marco, se realizará una conferencia de prensa el próximo martes 28 de mayo a las 8 am. en el local del CRISAP, mientras que el 29 se desarrollará la Feria de Responsabilidad Social Universitaria en la tradicional plaza Serafín Filomeno.

En el mes de junio las actividades son diversas. Así, el sábado 1 de junio se realizará una caminata motivacional, el domingo 2 de junio participará en el desfile cívico en la plaza de Armas y, en horas de la noche, el Dr. Valderrama dirigirá un mensaje a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, a través del programa “Conocimiento UNAP” que se trasmite en Loreto TV Canal 23.

Para el día 3 de junio a las 8 am. se tiene previsto la realización de una misa de acción de gracias, una conferencia magistral sobre el Licenciamiento de Programas, y un Conversatorio Regional de proyectos concursables, actividades que se desarrollarán en el aula magna de la UNAP. A las 7 pm. del mismo día habrá “Noche de Talentos” y la elección de la Miss UNAP 2019.

El día martes 4 de junio, día central, a las 7.30 am. tendrá lugar la sesión solemne en el aula magna de la UNAP, y seguidamente, a partir de las 9 am. en la plaza Serafín Filomeno se desarrollará el desfile institucional con entrega de gallardete.

“La UNAP es considerada actualmente una de las mejores universidades a nivel nacional, por la calidad de la formación académica que brinda a sus estudiantes, por sus notables contribuciones a la investigación científica y a la innovación tecnológica, por la generación de valor en sus centros de producción y por sus reconocidas acciones de responsabilidad social; por esta razón, invoco a la comunidad universitaria a participar de estos actos celebratorios que ya forman parte de la tradición loretana”, señaló el rector.