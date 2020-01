UNAP liderará mejoras en el sector forestal de la Amazonía peruana

Trabaja un nuevo plan de estudios con el apoyo de organismos internacionales

En los próximos días una comitiva integrada por profesores loretanos de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), estará viajando a los Estados Unidos para realizar reuniones de trabajo con especialistas de la Universidad Estatal de Oregón (OSU), con quienes estarán socializando la elaboración del nuevo Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Forestales (FCF), fortaleciendo la investigación científica, acorde a los estándares internacionales, las nuevas tendencias y tecnologías en el sector. Están apoyando esta iniciativa la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Servicio Forestal de los Estados Unidos, se espera contar con la participación de representantes de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU) y el Ministerio de Educación (MINEDU).

En el marco de este trabajo, visitó la FCF – UNAP, Ciudad Universitaria de Zungarococha, el decano de la Facultad de Silvicultura de la OSU, Anthony Davis, quien estuvo acompañado del especialista de programas internacionales en América Latina y el Caribe del Servicio Forestal de EE.UU, Andrew James; y la coordinadora del Programa FOREST USFS/USAID en Perú, ingeniera María Paz Montoya, el miércoles 15 de enero de 2020.

La delegación visitante fue recibida por docentes y autoridades de la FCF, liderados por el doctor Rodil Tello Espinoza, el ingeniero Richer Ríos, presidente de la Comisión de Elaboración del Nuevo Plan de Estudios, y el ingeniero David Urquiza. El objetivo es formar profesionales investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos sólidos y actualizados en el sector forestal, comprometidos con el desarrollo social y económico, los recursos naturales, la conservación y el uso sostenible de dichos recursos. Además de impulsar la industria forestal en la Amazonía, que es un reto pendiente en bien del desarrollo de la región.

En un diálogo entre los participantes, se planteó la necesidad de reimpulsar la actividad forestal en la Amazonía, en un país cuya imagen se exporta como andino, cuando geográficamente es mayoritariamente amazónico. Los docentes unapenses manifestaron que el centralismo poco o nada apoyó al sector en la región, siempre se ha pensado en la industrialización sin tener un pleno conocimiento de la flora y fauna en su ecosistema geográfico. Se ha trabajado de manera desarticulada entre la universidad, el gobierno y las empresas, pero es hora de un cambio, y para ello es importante conocer el trabajo de organizaciones que han tenido éxito y replicar, mejorar o adecuar los modelos utilizados acorde a nuestra propia realidad.

Se mostraron las investigaciones que realizan los docentes y egresados de la UNAP en los laboratorios de la FCF con recursos propios, y también con el apoyo de organizaciones como CONCYTEC, entre ellos la producción de especies maderables en una moderna Biofábrica, que es liderada por el ingeniero Waldemar Alegría Muñoz. O la producción de aceites esenciales para el sector cosmético, la agricultura y la industria farmacéutica a cargo del egresado Stalin Juan Vásquez Guizado. También la investigación de propiedades de especies no maderables a cargo del ingeniero Roberto Rojas, etc.

Anthony S. Davis es el decano de la Facultad de Silvicultura de la Oregon State University, la escuela de investigación forestal mejor calificada del EE.UU y un líder reconocido en enseñanza y extensión. Cuando no se desempeña como decano, es el Decano Asociado Ejecutivo en el Colegio, supervisando los programas académicos impartidos a través de Wood Science and Engineering, Forest Ecosystems and Society, y Forest Forest, Engineering, and Management Departamentos. Su competencia incluye el Laboratorio de Investigación Forestal y el Instituto de Paisajes Forestales de Trabajo. Anteriormente se desempeñó como Decano Asociado de Investigación y Programas Internacionales, donde fue responsable del desarrollo estratégico y la ejecución de programas de investigación innovadores, efectivos y respetados para ayudar a lograr la misión del Colegio. Más allá de sus deberes administrativos, es reconocido como un líder mundial en la producción de plántulas y restauración de paisajes con amplios programas de investigación en el noroeste del Pacífico, el Caribe, África y Oriente Medio. El Dr. Davis tiene una licenciatura en ciencias forestales de la Universidad de New Brunswick, y una maestría en ciencias y un doctorado en filosofía de la Universidad de Purdue.