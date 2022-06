Presencial y virtual.



En el marco celebratorio de su 60 Aniversario de vida académica, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) invita a los estudiantes, docentes, egresados, comunidad universitaria y público en general a presenciar de manera libre y gratuita, de forma presencial y virtual, las conferencias magistrales de sus docentes investigadores, que tendrán lugar en el aula magna, sito en calle Pebas, cuadra 5, y que también serán transmitidas vía zoom y Facebook Live, los días miércoles 1 y jueves 2 de junio de 2022.

Las conferencias programadas para el día miércoles 01 de junio de 2022 son: turno mañana, 9:00 a.m. “Bebida funcional en base a la pulpa de cocona (Solanum sessiliflorum) y su efecto hipolipidémico”, del docente investigador Gabriel Emilio Vargas Arana. 10:00 a.m. “Avances en la investigación de la biodiversidad en los alrededores de la ciudad de Iquitos”, del docente investigador Rommel Roberto Rojas Zamora. 11:00 a.m. “Importancia del estudio de la flora amazónica para la obtención de compuestos bioactivos y su aporte químico”, de la docente investigadora Lastenia Ruiz Mesía.

Turno tarde del miércoles 01 de junio: 3:00 p.m. “A sequencial approach to reduce sodium chloride in freshwater fish burgers considering chemical, texture, and consumer sensory responses”, del docente investigador Fernando Tello Celis. 4:00 p.m. “Potencial biotecnológico de microalgas en la Amazonía peruana” de la docente investigadora Marianela Cobos Ruiz. 5:00 p.m. “Pescando los genes de la biodiversidad amazónica: bases para el desarrollo de procesos biotecnológicos”, del docente investigador Juan Carlos Castro Gómez, y 6:00 “Validation of a scale to measure the perception of acceptance of SARS-COV 2 vaccines: THE VAC-COVID 19 SCALE” del docente investigador Marco Paredes Obando.

Todas las conferencias del día miércoles también lo podrán seguir mediante el enlace Zoom: https://us06web.zoom.us/j/84581143865?pwd=cDRRbTc1M2hZMHdMZjdWQjdjNUduUT09

(ID de reunión: 845 8114 3865 – Código de acceso: 386300). O dando click en el siguiente Fanpage de Facebook: www.facebook.com/unap.iquitos.

Las conferencias programadas para el jueves 02 de junio de 2022 son: 9:00 a.m. “Bases ecológicas y biológicas pesqueras para determinar los patrones migratorios de Colossoma macropomun “gamitana” en la zona baja del río Ucayali – Loreto – Perú: propuesta de manejo sostenible”, del docente investigador Luis Campos Baca. 10:00 a.m. “Investigaciones en salud” del docente investigador César Jhonny Ramal Asayag. 11:00 a.m. “Potenciales bioplaguicidas de aceites esenciales de piperáceas: Antialimentarios y fitotóxicos” de la docente investigadora Liliana Ruiz Vásquez.

Por la tarde del jueves: 3:00 p.m. “Pesquería de la mota en la Amazonía peruana” del docente investigador Javier del Águila Chávez. 4:00 p.m. “Lecciones del campo: Metodologías de encuestas integradas para personas – enfermedades tropicales desatendidas” del docente investigador Cristian Carey Ángeles. 5:00 p.m. “Aplicación informática para la detección de enfermedades de la piel en imágenes fotográficas mediante redes neuronales convolucionales” del docente investigador Alejandro Reátegui Pezo.

Todas las conferencias del día jueves también lo podrán seguir mediante el enlace Zoom: https://us06web.zoom.us/j/89166195216?pwd=WnorbzIrWk44R2NqVHBnY080ZEhlQT09

(ID de reunión: 891 6619 5216 – Código de acceso: 282753). O dando click en el siguiente Fanpage de Facebook: www.facebook.com/unap.iquitos.