UNAP invita a formar parte de su banda de música y batucada 2020

También de sus talleres de artes escénicas como: danza, teatro, orquesta de cámara y tuna.

La Oficina General de Bienestar Universitario (OGEBU) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) convoca a la comunidad universitaria en general para que formen parte de las nuevas Bandas de Música y también la Batucada 2020. Además, están abiertas las inscripciones para que los estudiantes formen parte de sus demás artes escénicas tradicionales como son el taller de danzas de costa, sierra y selva, del taller de teatro, también la orquesta de cámara y la tuna universitaria.

La OGEBU se encarga de velar por el bienestar de los estudiantes, trabajadores docentes y no docentes de la UNAP, a través de servicios de comedor, médico-dental, deporte, servicio social y actividades universitarias. Todos los años convoca a los estudiantes a formar parte de sus talleres gratuitos de artes escénicas; estas formas de expresión, realizadas en la UNAP, constituyen un valioso aporte para la formación integral de los adolescentes y jóvenes en la propensión de lograr aprendizajes significativos en el desarrollo de la personalidad; toda vez que no siempre tiene que ver con alguna materia curricular, pero que permite fortalecer la autoestima, la formación de conceptos, las habilidades artísticas, la adquisición de destrezas no verbales, la formación del carácter, el desarrollo social y el perfil de liderazgo; dan la oportunidad de descubrir pasiones, descubrir vocaciones, realizar trabajos de acción e interacción que crean ventajas para un futuro laboral y para un futuro de vida plena en sociedad.

Las artes escénicas son las artes destinadas al estudio y/o práctica de cualquier tipo de obra escénica o de escenificación; o sea, toda forma de expresión capaz de inscribirse en la escena: el teatro, la danza, la música, el cine, y en general, cualquier manifestación del denominado mundo del espectáculo (show business -farándula-) o que se lleve a cabo en algún tipo de espacio escénico, habitualmente en las salas de espectáculos, pero también en cualquier espacio arquitectónico o urbanístico construido especialmente o habilitado ocasionalmente para desarrollar cualquier tipo de espectáculo en vivo, como ocurre con los espectáculos ambulantes (como el circo, el guion, los tradicionales cómicos de la legua y comedia del arte o el actual teatro callejero). Aparte otras expresiones, como desfiles, procesiones de Semana Santa y multitud de ritos religiosos, fiestas populares, o carnavales, tienen una clara dimensión escénica.

Por los aportes para la formación integral, resultan significativamente importantes contra la timidez, a favor de identificar y desarrollar habilidades y destrezas de postura personal, darse cuenta más conscientemente de su valía, ejercitarse para ser expositores importantes de propuestas y familiarizarse con el mundo externo, para hacer conocer su creatividad al servicio de la colectividad y ser alguien mejor en la vida.

Quienes tuvieron la suerte y oportunidad de tener la mayor participación en varias expresiones escénicas, se muestran personas más integrales y capaces de actuar con ventaja, cuando ciudadanos, en cada campo de la vida y tienen, en consecuencia, más oportunidades y posibilidades para realizarse. Educarse en artes escénicas ayuda mucho a los estudiantes a tener la mente bien ocupada y el corazón siempre lleno.

Los que deseen integrar los talleres de artes escénicas de la UNAP, pueden apersonarse a la OGEBU, sito en calle Nanay Nº 363 en el horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde.