UNAP: hacia una industria farmacéutica en Loreto

Estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFB), de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), mostraron productos innovadores que elaboran en los laboratorios durante sus clases; muchos de ellos que podrían impulsar la industria farmacéutica, la cosmética y la belleza en general, en la región Loreto, con el apoyo de autoridades y la empresa privada. Los distintos niveles de la Facultad, formaron grupos y presentaron sus productos en estands que fueron ubicados en la Plaza Universitaria Serafín Filomeno, el martes 21 de mayo de 2019.

La actividad denominada, “Expoferia Farmacéutica 2019”, formó parte de las actividades celebratorias programadas por el 20° Aniversario de la FFB. Contó también con la participación de docentes, trabajadores, encabezados por el decano doctor Andrés Oberti Núñez Román.

Entre los productos presentados por los estudiantes estuvieron: “Perfumes hechos a base de flores amazónicas”, “Ungüento de uña de gato”, “Ungüento de ajos sacha”, “Energizantes a base de tallos y raíces de plantas amazónicas”, “jabones líquidos”, etc. Muchos de ellos para tratar muchos males y enfermedades como soriasis, toz, infertilidad, cansancio, dolores reumáticos, dolores musculares, artritis, etc.

Los estudiantes de diferentes niveles de formación profesional, manifestaron que la Amazonía es una fuente gigantesca de insumos que pueden ser usados en la industria, de una manera sostenible, sustentable en armonía con el medio ambiente. Se sienten en la capacidad de crear nuevos productos mediante la investigación científica, y la innovación tecnológica, buscando nuevos productos que pueden hacer de Loreto una región más productiva y rica, y por ende también el país. Sin embargo, sienten que aún falta mucho apoyo por parte de las autoridades y la empresa privada para hacer realidad ese sueño, que sienten no es imposible.

La demanda de medicamentos y cosméticos naturales crece de forma constante, y mueve millones de dólares, razón por la cual muchas marcas destacan sus productos como “naturales”. Un aprovisionamiento sostenible puede reforzar la disponibilidad y calidad de materias primas y, por lo tanto, asegurar una buena reputación de marca. Esto hace posible aumentar la concienciación de los consumidores sobre la biodiversidad a la vez que se promociona la marca y sus productos. Las industrias cosméticas y farmacéuticas se basan en la diversidad genética y la biodiversidad. Como muchas materias primas provienen de la naturaleza, la pérdida de biodiversidad tiene un gran impacto en sus recursos.