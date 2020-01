UNAP desarrollará 2ª edición del curso “Habilidades Gerenciales para la Dirección Pública”

Debido a la alta demanda, buena aceptación de los participantes y comentarios positivos, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) y la empresa Molle Talento Empresarial, desarrollarán por segunda vez el curso: “Habilidades Gerenciales para la Dirección pública”, este sábado 8 y domingo 9 de febrero de 2020, el mismo que tiene por finalidad dar a conocer el nuevo enfoque de la gerencia pública con bases en la New Public Management. Dicho enfoque ha sido considerado por Servir en su Modelo de Gestión de Directivos Públicos para el Servicio Civil Peruano.

El evento tendrá lugar en el auditorio del CRISAP, sitio en calle Putumayo N° 381, en el horario de 9:00 am. a 6:00 pm. (sábado), y de 9:00 am. a 1:00 pm. (domingo). Permitirá a los participantes conocer y aplicar el enfoque y las competencias gerenciales del sector público, requisito indispensable para transitar hacia cargos directivos de la Ley Servir y/o para escalar exitosamente hacia puestos de mayor responsabilidad en su carrera profesional. Asimismo, permitirá mejorar el desempeño del participante en su organización.

El expositor será Carlos Cárdenas Valdivia, máster en Gestión Pública por la EUCIM Business School, especialista en dirección pública, gestión del talento humano y modernización del Estado. Ingeniero de sistemas por la Universidad Católica de Santa María; cuenta con más de 16 años de experiencia profesional, 9 en el sector público y más de 7 en la gestión de recursos humanos y modernización del Estado, específicamente en el segmento directivo donde ha diseñado, capacitado e implementado herramientas de gestión para diversas entidades públicas en los tres niveles de gobierno. Cuenta con diplomaturas en gestión del talento humano-ESAN, y gestión de proyectos en la UNMSM. Está certificado como PMP por el PMI y como especialista en procesos OCEB por el OMG.

Los temas que se tratarán son: Modernización de la gestión pública; Servicio Civil Meritocrático; Situación actual de la dirección pública; El enfoque de la gestión por procesos; Gestión de proyectos en base al PMBOK; Habilidades gerenciales; Orientación a resultados; Vocación de servicio; Trabajo en equipo; Articulación con el entorno político; Visión estratégica; Capacidad de gestión y Liderazgo.

El curso está dirigido a directores, gerentes, jefes, coordinadores, especialistas, analistas y profesionales en general. Los organizadores expresan que toda persona, que ingresa a trabajar a una organización quiere lograr resultados para su auto reconocimiento y el de su entorno; asimismo, es natural que conforme avance en su vida profesional anhele ocupar cargos de mayor responsabilidad como jefaturas, gerencias o estar al mando de la organización. Saber reconocer y analizar el ambiente político y plantear estrategias viables y orientadas al ciudadano para luego gestionarlas delegando, empoderando y motivando al equipo con liderazgo, es parte de lo que se verá en este curso imperdible para el gestor público moderno con deseos de superación. Los interesados deberán realizar el pago único de S/ 120.00 en el ScotiaBank a la Cta. Soles 045-7384956; CCI: 00923120045738495629; luego enviar al WhatsApp 986181589, foto voucher de pago, nombre completo, cargo, entidad y correo electrónico. El pago incluye materiales, coffee break y constancia de participación firmada por la UNAP.