Unámonos a la convocatoria del Colegio Médico de Loreto

En relación al plantón de protesta que se realizará hoy a las 7:00 am.

Se busca llamar la atención por falta de oxígeno en nuestra región.

l Consejo Regional II Loreto del Colegio Médico del Perú, ha convocado a un plantón de protesta por falta de oxígeno en nuestra región y “la desidia de las autoridades de turno ante la pandemia del Covid-19”. Por lo médicos como el Dr. Sicchar han estado motivando la participación.

La protesta básicamente es por el retraso en la adquisición de las plantas de oxígeno para cada una de las provincias de Loreto. “Yo creo que unamos a esta nueva convocatoria que está haciendo el colegio médico y que está más allá de cualquier tema político electoral”, señaló el galeno en mención.

La cita para el platón del Colegio Médico de Loreto y que está convocando a todos los agremiados y a toda la población a manifestarse de forma pacífica, será hoy miércoles 23 de febrero en la plaza 28 de Julio, a las 7:00 am. “Nosotros hacemos extensiva esta convocatoria a todos los egresados de la Facultad de Medicina, de Enfermería de la UNAP y a todos”.

Detalló que la medida de protesta será portando solo un cartel, manteniendo el distanciamiento social y con el uso de mascarilla, además evitando aglomerarse y el desorden en la zona de la plaza 28 de Julio, donde se realizará el plantón.

“Vamos a estar como ciudadanos democráticamente y pacíficamente, expresando nuestro malestar definitivamente ante esta situación. Hay que saludar la iniciativa del Colegio Médico y a todos los profesionales que se están sumando, porque sobre todo está la vida humana”, expresó.

“Hay que subrayar a la población que entienda que esta enfermedad mortal no es una simple gripe, es una enfermedad que una vez que lo tienes te puede llevar a una fase de neumonía, que puede agravarse y tener problemas respiratorios y al no tener el oxígeno necesario, puedes morir”. (DL)