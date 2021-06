Declaró el Ing. Walter Fidel Castro, director ejecutivo del Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la cuenca del Putumayo.

Ayer se pudo conversar con el ingeniero para que aclare su posición respecto a lo declarado por el integrante del sindicato del PEDICP Ing. Rolando López, en torno a que les estaría negando el pago de varios incentivos laborales conseguidos a través de Laudos arbitrales.

“En cuanto al sindicato de trabajadores déjenos decirle que siempre estamos abiertos al diálogo para solucionar los problemas, sobre todo los puntos de negociación colectiva que los tienen bien ganados. Ellos tienen dos Laudos que datan del 2014 y 2015, estos incluyen bonos e incentivos en su escala salarial. Lo que aduce el Ingeniero Rolando López, incluye un beneficio de un bono de productividad que asciende cerca de 1,200 soles por trabajador.

Ellos reclaman con justo derecho, pero nosotros siempre estamos pidiendo orientación al ministerio de agricultura por lo que hay que quemar etapas. Hemos consultado porque no podemos obviar ese paso, por eso ha habido denuncias de este tema de pagos que no se han comunicado.

En este caso el ministerio de desarrollo agrario ha observado que los Laudos han perdido vigencia. En el párrafo final dice que tiene vigencia de un año, pero también esa observación es controvertida porque dentro del mismo Laudo dice: “páguese permanentemente”. Entonces hay controversia y sobre esa controversia no quiere responder el ministerio, nos está dejando en nuestra cancha el decidir.

Ante esa decisión no puedo correr el riesgo, es por ello que le he pedido al sindicato qué mediante un informe legal se cuente con una respuesta para poder proteger a la institución y mi gestión. En eso hemos quedado con el sindicato, una vez que salga el informe legal dando a conocer la vigencia del Laudo, yo procederé a tomar decisiones” aclaró el Ing. Fidel Castro.

De otro lado. Terrible lo sucedido con dos ingenieros de su institución ¿sus familias han quedado protegidas?

-Sí, doloroso. La lejanía y la poca accesibilidad del territorio fronterizo obstaculiza la labor y se recurre a la parte colombiana para proveernos de combustible y eso causa un trabajo esforzado. Los ingenieros han venido desarrollando trabajos específicos de proyectos forestal y agrícola de cacao. En ese lapso de su labor muy respetada y profesional, ha sucedido el accidente.

El PEDICP se ha hecho cargo de todo. Se ha dado el apoyo humanitario para el recojo y el traslado de cuerpos, así como la logística necesaria. En realidad, sus familias no quedan con todos los derechos laborales como debe ser.

Esa es la situación que nos ha dejado Fujimori, dejó desprotegidos a los trabajadores. Los ingenieros estaban como Locadores. A pesar de eso nuestra institución ha manifestado su aporte, su apoyo y lo seguiremos haciendo ya que hay criaturas de por medio. Que no se preocupen porque se les apoyará.