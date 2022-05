Regidora Arestegui menciona inoperancia ante incremento de vivientes en zona baja de Boulevard



El día de ayer una vez en sesión de concejo realizado en la maloka de la Municipalidad Provincial de Maynas, al momento de los informes de los señores y señoras regidoras, tomó la palabra la regidora Daniela Arestegui Pezzini para informar que en la zona baja del boulevard en el centro de la ciudad, continúa creciendo la población sin ningún tipo de autorización, siendo responsabilidad exclusiva de la Marina de Guerra y el ANA (Autoridad Nacional del Agua), esta faja marginal si no es detenida a tiempo por las entidades responsables continuará creciendo con viviendas y reclamarán ser atendidos por las empresas de energía eléctrica y agua potable. Es tanto el crecimiento de esta población que vienen afectando los balaústres del boulevard.

Es por ello que la municipalidad a través de la Gerencia de Obras estará reparando los balaústres destruidos por estos vivientes supuestamente para darles accesibilidad a sus viviendas sin ningún tipo de servicios básicos.

Cabe precisar que Maynas no ha reconocido a ningún asentamiento humano en esta zona de la ciudad, por consiguiente la empresa de luz y agua no podrían brindar estos servicios. Luego de escuchar el informe de la regidora Arestegui, esperamos que la Marina y el ANA hagan respetar las zonas de ribera ante el crecimiento de viviendas y población.