“Una reingeniería institucional se hace con los profesionales de casa, no trayendo de fuera”

Observó el especialista Wilson Emilio Zambrano Valles, secretario general del sindicato de trabajadores del proyecto especial binacional de la cuenca del Putumayo

Esto al conocer las declaraciones del director ejecutivo del PEDICP, Gilmer Maco Lujan, en el problema generado respecto a la contratación de personal de confianza, moviendo a personal de planta con más de 15 años de labor en esa entidad.

“La reingeniería no se hace incumpliendo las normas establecidas. La reingeniería se hace de acuerdo a lo que tenemos y manda la normativa, ahora estamos con la Ley de Servir. Nosotros según Ley Servir del 01 de enero 2018; ya estamos comprendidos en el proceso de adaptación a la Ley Servir.

Al tener esa condición, nosotros tenemos que preparar el CAP profesional y enviar para que lo puedan aprobar. Mientras eso no suceda, no se puede hacer contrataciones o designaciones de cargos de confianza porque no lo tenemos.

Si dice que actúa en base a la Resolución Directoral anterior, está mal, muy mal y contra la Ley porque nosotros ya estamos en la Ley Servir. Y dice que no se puede tomar para la 728 personal y que lo puede hacer excepcionalmente con personal CAS y no podemos tenerlo porque son proyectos de inversión. Y no tenemos autorización para contratar Cas.

Entonces la reingeniería debe hacerla con personal de la base, dónde está la cuestión del perfil de trabajadores. Nadie tiene perfil y se recibe como con perfil, la meritocracia no funciona acá. Nosotros tenemos que precisar esas cosas.

Acaba de designar a tres puestos de confianza, más él como director ya son 4 y de acuerdo a la Ley Servir del 5% del número de trabajadores que se tiene, debe ser solo dos profesionales, él está poniendo a cuatro. Ha nombrado a personal para administración, al jefe de asesoría legal, al jefe de la oficina de presupuesto planificación y seguimiento.

Nosotros como sindicato seguiremos tomando acciones, ya estamos con los documentos para remitir al ministro, a la Contraloría, al presidente del país, ya se ha unido a nuestra lucha la Federación de los Proyectos Especiales del Perú, de la cual soy el vicepresidente.