No hicieron la escritura pública porque no la terminaron de pagar.



Solo 3 de las Motochatas denominadas “productivas”, están debidamente registradas a nombre del gobierno regional de Loreto, como se aprecia en documento del 30 de octubre del año 2015.

Por el lado del gobierno regional firmó el entonces gerente general Eduardo Ganoza Florian y por el Consorcio: “Maquinarias Amazónicas SAC” firmó la sub gerente Fabiana Alexandra Zavaleta Vela.

Así se pudo conocer a través de una entrevista con el CPC Walter Egoavil Mafaldo, gerente de patrimonio del gobierno regional de Loreto.

“De las cuatro Motochatas vendidas al gobierno regional de Loreto por un monto cercano a los 9 millones de soles; una sigue registrada a nombre del consorcio “Maquinarias Amazónicas Sac”, así se pudo constatar de la información que está en esta oficina.

Entiendo que la I-II y III están a nombre del Gorel, siendo que la productiva IV sigue a nombre del consorcio porque hubo problemas de carácter económico. Me parece que no se la cancelaron al proveedor. Un asunto de deuda, me da la impresión que por eso el dueño no se preocupó en la escritura pública” expresó Egoavil.

¿Y qué se podría hacer con esas motochatas y la lancha “Jhulianna” que ustedes también custodian? –-La “Jhulianna” es del empresario Sergio Fontanela. Cuando el Estado se le incautó, la entregaron al gobierno regional con el objetivo que la haga producir. Pero nunca funcionó y, además, resultaba muy caro para el gorel darle mantenimiento. Se envió documento al gobierno para que la retiren y otro se haga cargo de ella, pero nunca lo hizo.

¿Qué hacer con esas embarcaciones? Bueno esa es una decisión de la gobernación. Nosotros hemos pedido información al área de maquinaria para que nos informen del estado en que se encuentran.